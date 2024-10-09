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Yeni asgari ücret kulislerden sızdı: Erdoğan'a sunulacak

Yeni asgari ücret kulislerden sızdı: Erdoğan'a sunulacak
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Hükümetin, yeni yılda asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapmayı planladığı iddia edildi.

Milyonlarca çalışan 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. 

Gazete Duvar yazarı Nergis Demirkaya'nın haberine göre, iktidar kulislerinde asgari ücrete yüzde 36-37 civarında bir artış yapılması üzerinde duruluyor. Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücret, yıl sonu enflasyonu ve 2025 yılı hedef enflasyon oranı gibi ekonomik göstergeler ışığında yeniden değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücret yaklaşık 6 bin TL artarak 23 bin lira civarına yükselebilir. Ancak bu artış, çalışanların ve sendikaların beklentilerinin oldukça altında kalacağı yorumlarına neden oluyor.

Ekonomistler, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında asgari ücretin eridiğini ve çalışanların alım gücünün önemli ölçüde düştüğünü belirtiyor.  

Deutsche Bank Türkiye'de 2025 yılı asgari ücret tahminini açıkladıDeutsche Bank Türkiye'de 2025 yılı asgari ücret tahminini açıkladıÇalışma Hayatı

 

Gazete Duvar

Etiketler asgari ücret zam oranı recep tayyip erdoğan
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