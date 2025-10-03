  1. Anasayfa
Yeni yıl maaş zamları için kötü haberi veren isimden bir kötü haber daha!

Güncelleme:

Türkiye'de milyonlarca memur ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği yeni yıl zam oranlarını açıklayan çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun bu sefer de TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden maaşlardaki değer kaybını hesaplayıp Türkiye'nin acı gerçeğini tokat gibi yüzümüze çarptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yıl sonu enflasyonunun %29–%30 aralığında gerçekleşeceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu enflasyon açıklaması üzerinden yola çıkan çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun hem memurların hem de SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş zamlarını aşağıdaki şekilde hesaplamıştı:

 

- Yıl sonu enflasyon %29 çıkarsa:

• SSK & Bağ-Kur emeklileri → %10,57
• Memur & memur emeklileri → %16,89 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)

- Yıl sonu enflasyon %30 çıkarsa:

• SSK & Bağ-Kur emeklileri → %11,43
• Memur & memur emeklileri → %17,80 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)

Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun bugün de ENAG ve TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından asgari ücret ve emekli maaşlarında yaşanan değer kaybını gözler önüne serdi.

İşte Özgür Erdursun’un sosyal medya hesabından paylaştığı gündem yaratacak o tablo:

ASGARİ ÜCRET

“1 Ocak 2025’te 22.104 TL oldu.
9 aydır artış yapılmadı, alım gücü eridi.”

TÜİK’e göre (%25,42): 4.480 TL eridi → 17.624 TL’ye düştü.
ENAG’a göre (%44,18): 6.773 TL eridi → 15.331 TL’ye düştü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

“1 Temmuz 2025’te 16.881 TL oldu.

Sadece 3 ayda alım gücü geriledi.”

TÜİK’e göre (%7,51): 1.179 TL eridi → 15.702 TL’ye düştü.
ENAG’a göre (%11,16): 1.695 TL eridi → 15.186 TL’ye düştü.

 

