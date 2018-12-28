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  2. Ekonomi
  3. 28 Aralık 2018 11:06

Çift Geyik Karaca konkordato istedi

Kazaklarıyla ünlü tekstil sektörünün en köklü markalarından biri olan "Çift Geyik Karaca" için konkordato başvurusu yapıldı.

Çift Geyik Karaca konkordato istedi
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Çift Geyik Karaca konkordato talebiyle başvuru yaptı. Çif Geyik Karaca, dava dilekçesinde, şirketin döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozduğu kaydedildi. Asırlık markanın Türkiye ve Azerbaycan’da toplam 90 mağazası bulunuyor. Türk tekstil sektöründe ilk ihracat yapan firma olarak kayıtlara geçen markanın temelleri 1917 yılına dayanıyor.

BORÇ 171 MİLYON TL

Çift Geyik Karaca Giyim AŞ ve Narin Triko Tekstil ile bu iki şirketin sahibi Hasan-Hüseyin-Cüneyt ve Fethi Güneş kardeşler için konkordato talepli dava Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Önceki gün açılan davada, yaşanan mali darboğaza ilişkin bir dizi gerekçe sıralandı. Dava dilekçesine göre, döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şirketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

 
 

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