  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çorum'da fırıncılardan ilginç ekmek kararı

Çorum'da fırıncılardan ilginç ekmek kararı

Çorum'da fırıncılardan ilginç ekmek kararı
Güncelleme:

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, fırıncılar tekli ekmek üretmeme kararı aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, fırıncılar tekli ekmek üretmeme kararı aldı. İlçede daha öne 200 gramı 4 TL'den satılan ekmek, 400 gram olarak 8 TL'den satılmaya başlandı.

İlçedeki fırınlar, artan işçi maliyetini gerekçe göstererek tekli ekmek üretmeme kararı aldı. Dünden itibaren çiftli ekmek 8 TL'den satılmaya başlandı.

 'Zabıta ekipleri fırıncıları uyardı'

Sungurlu'da fırıncıların tekli ekmek üretimine son verip, çiftli ekmek uygulamasına başlamasının ardından belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren fırınlarda denetime çıktı.

Gramaj ve hijyen kontrolü yapan zabıta ekipler, kurallara uymayan işletmelere yönelik uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri fırıncılara tekli ekmek üretimi yapılması ve halka sunulması hususunda da uyarıda bulunarak denetimlerinin artarak devam edeceğinin altını çizdiler.

Etiketler çorum ekmek karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zincir marketler peş peşe açıkladı: Yüzde 50'ye varan indirim!
Destici, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
61 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
İşte soru-cevap düşük faiz, uzun vadeli orta gelirliye yeni evim kampanyası
Kara kış geliyor! 50 gün sürecek ''Amansız elli'' soğukları kapıda
Olay iddia! Atanmış bakanlara dokunulmazlık zırhı mı ?
Altının ardından Dolar'dan da yeni rekor
Müge Anlı canlı yayında mide bulandıran mesajları okudu
İndirim 4 gün sürecek! Tarım Kredi Kooperatif Market yeni listeyi paylaştı
9 dev banka baskılanan dolar kuru tahminini açıkladı