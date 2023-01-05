Çorum'da fırıncılardan ilginç ekmek kararı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, fırıncılar tekli ekmek üretmeme kararı aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, fırıncılar tekli ekmek üretmeme kararı aldı. İlçede daha öne 200 gramı 4 TL'den satılan ekmek, 400 gram olarak 8 TL'den satılmaya başlandı.

İlçedeki fırınlar, artan işçi maliyetini gerekçe göstererek tekli ekmek üretmeme kararı aldı. Dünden itibaren çiftli ekmek 8 TL'den satılmaya başlandı.

'Zabıta ekipleri fırıncıları uyardı'

Sungurlu'da fırıncıların tekli ekmek üretimine son verip, çiftli ekmek uygulamasına başlamasının ardından belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren fırınlarda denetime çıktı.

Gramaj ve hijyen kontrolü yapan zabıta ekipler, kurallara uymayan işletmelere yönelik uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri fırıncılara tekli ekmek üretimi yapılması ve halka sunulması hususunda da uyarıda bulunarak denetimlerinin artarak devam edeceğinin altını çizdiler.