Deprem için ayrılan 1.6 milyon doları Hazine bulamayıp, Sayıştay'a sormuş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından Deprem Zararını Giderme ve Yeniden Yapılandırma Projesiiçin ayrılan 1 milyon 628 bin 337 doları Sayıştay'a sorduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 yılında “Marmara Deprem Bölgesi Yolları Projesi” için adımlar attı. 2003 yılında projenin uygulanması için Başbakanlık yetkiyi aldı.

Deprem Bölgesi Yolları Projesi’nin uygulayıcısı 2003’ten itibaren Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) oldu. PUB 2007 yılında bir gecede tasfiye edildi. Tasfiye edilen PUB aynı yıl Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredildi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü projeyi PUB’a devrederken proje için kullanılan krediye ait bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığı’na iletmedi.

Sayıştay raporunda “Deprem Zararını Giderme ve Yeniden Yapılandırma Projesi”ne ait 1 milyon 628 bin 337 doların ne olduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sordu. Bakanlık 18 yıl sonra fark edilen bu kayıp için komisyon kurulması, gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 yıl sonra devir esnasında kaybolan bugünün dolar kuru ile yaklaşık 31 milyon lirayı bulamadığını Sayıştay’a bildirdi. Sayıştay, bakanlığa mevzuatta değişiklik yaparak kayıp parayı hesaplardan çıkarması konusunda uyardı. Sayıştay konu ile ilgili raporunda "İnceleme sonucunda teyit imkânı kalmadığı tespit edilen kullanımlar için mevzuatta düzenleme yapılarak muhasebe kayıtlarından çıkartılması gerekmektedir” denildi.

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