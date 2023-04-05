Dolar kuru için ezber bozan tahmin

ABD enflasyonunun 2021'de yükseldiği hızla gerilemesini beklediklerini açıklayan İngiltere merkezli Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, doların gelecek sene yüzde 10-15 değer kaybedebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağı ve doların gelecek sene yüzde 10-15 değer kaybedebileceği tahminini paylaştı.

Bloomberght'nin aktardığına göre, Eurizon SLJ Capital Stratejistleri Stephen Jen ve Joana Freire paylaştıkları bir notta doların gelecek 4 ila 6 çeyreklik dönemde düşüşünü sürdürebileceğini ve yüzde 10-15 değer kaybedebileceğini öngördü.

Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın şahinliğinin tepe noktasına çok yakın olduğunu ve bankanın sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını belirterek "Fed bu kadar sıkılaşmaya gittiği ortamda ABD'de ve dünyada enflasyon riskleri aşağı yönlü. Dünyanın büyük bölgelerinde zaten baskılanmış olan ekonomik aktivite, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek. Bu senaryo dolarda da önemli bir zayıflamaya işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Jen, bu senaryoyu ABD enflasyonunun 2021'de yükseldiği hızla gerileyeceği tahminine dayandırıyor.

Küresel piyasalarda dolar aşağı yönlü trendde. Bloomberg Dolar Endeksi Fed'den bu yıl faiz indirim beklentileriyle geçen Eylül ayındaki zirveden bu yana yüzde 10 düştü.

DOLAR, EURO VE ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Öte yandan Türkiye'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 1,5 aydan kısa bir süre kala piyasalar alev aldı.

Piyasalarda döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında vites büyüterek peş peşe yeni rekor seviyeleri görüldü.

Ekonomi yönetiminin, iki yıldır Türk Lirası'nın (TL) tarihi değer kaybını önlemek için attığı adımlar sonuçsuz kalırken Türk Lirası birimi günden güne eriyor ve döviz kurunda da rekor serisi devam ediyor.

Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 olurken, üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.

Öte yandan ABD Ticaret ve Çalışma bakanlıklarından gelen veriler de piyasaların yükselişini hızlandırdı. Veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaşma hamlelerini kısıtlayabileceği düşünülmeye başlandı. Hem resesyon hem de enflasyon kaygılarındaki artış ise altın fiyatlarını destekledi. Söz konusu veriler dolar endeksinde ise düşüşü beraberinde getirdi ve endeks 101,27 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi Fed’in agresif faiz artışlarıyla Kasım 2022’de 114’ü aşarak 20 yılın zirvesine yükselmişti.

FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

ABD'de dün açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57,2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 57,9'a yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 42,1'e geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de dün açıklanan verilerin ardından yüzde 3,47'den yüzde 3,35'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3,99'dan yüzde 3,86'ya düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102,6 seviyesinden 101,6'ya çekildi.

2023'TE YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Dolar varlıklarındaki düşüşler altına talebi artırdı. Ons altında böylece son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ons fiyatı 2023'te şu ana kadar yüzde 10 yükseldi. Yurtiçinde gram altın ise yatırımcısına TL bazında yüzde 14 kazandırdı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,23 TL'den başlayan Dolar 19,25 TL'den,

21,17 TL'den başlayan Euro 21,22 TL'den,

24,18 TL'den başlayan Sterlin 24,21 TL'den,

14,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,65 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,22 TL'den, Euro 21,09 TL'den, Sterlin 24,08 TL'den, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 2.023 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.0258Dolar'dan,

1.251 TL'den başlayan Gram altın 1.255 TL'den,

2.062 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.062 TL'den,

8.487 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.487 TL'den,

15,51 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,47 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2.018 Dolar'dan, Gram altın 1.249 TL'den, Çeyrek altın 2.062 TL'den, Cumhuriyet altın 8.487 TL'den, Gram Gümüş ise 15,37 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 28 bin 516 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 509 Dolar'dan,

1.910 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.911 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,26 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,43 Dolar'dan işlem görüyor.