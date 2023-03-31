Dolar kurundaki 1 TL'lik sıçramanın kamuya yükü hesaplandı

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, kur korumalı mevduat uygulaması sonrasında kurdaki 1 TL'lik sıçramanın kamuya maliyetinin 280 milyar TL olduğunu söyledi.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, yaptığı Twitter paylaşımında, "KKM sonrası kamunun döviz açık pozisyonu 2022 sonunda 258 milyar $'a çıktı. (An itibarıyla tahminim 280 milyar$.) Yani kurdaki her 1 TL sıçramanın kamuya net yükü yaklaşık 280 milyar TL olacak" ifadelerini kullandı.

Kara, konuyla ilgili bir başka tweet'inde ise, "Özel sektörün 124 milyar dolar döviz pozisyon fazlası var. Kur riski özel sektörden kamuya kaydı. Bu sistemde kur arttığında vergi mükellefinden döviz tutanlara bir servet transferi oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Dolar/TL'de son günlerde yaşanan artışın ardından bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanı kaldırılmıştı.