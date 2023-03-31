için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dolar kurundaki 1 TL'lik sıçramanın kamuya yükü hesaplandı

Dolar kurundaki 1 TL'lik sıçramanın kamuya yükü hesaplandı

Dolar kurundaki 1 TL'lik sıçramanın kamuya yükü hesaplandı
Güncelleme:

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, kur korumalı mevduat uygulaması sonrasında kurdaki 1 TL'lik sıçramanın kamuya maliyetinin 280 milyar TL olduğunu söyledi.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, yaptığı Twitter paylaşımında, "KKM sonrası kamunun döviz açık pozisyonu 2022 sonunda 258 milyar $'a çıktı. (An itibarıyla tahminim 280 milyar$.) Yani kurdaki her 1 TL sıçramanın kamuya net yükü yaklaşık 280 milyar TL olacak" ifadelerini kullandı.

Kara, konuyla ilgili bir başka tweet'inde ise, "Özel sektörün 124 milyar dolar döviz pozisyon fazlası var. Kur riski özel sektörden kamuya kaydı. Bu sistemde kur arttığında vergi mükellefinden döviz tutanlara bir servet transferi oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Dolar/TL'de son günlerde yaşanan artışın ardından bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanı kaldırılmıştı.

 

Etiketler kamunun döviz açığı dolar kuru kkm hakan kara merkez bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aziz Yıldırım'a giden Bakanlık teklifi ortaya çıktı
Deprem sonrası oluşan doğal gölet görenleri şaşırtıyor
34 ilde 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları
Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı
Aylin Nazlıaka ''bakan olabilmek için'' milletvekili aday adaylığından çekildi
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de milletvekili adayı oldu
Son 4 yılın en güvenilir 3 Büyükşehir Belediye Başkanı anketi açıklandı
Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu
Güneş fırtınası Dünya'ya geliyor; internet ve elektrik kesintisi yaratabilir...
Çalışan EYT'liler için asgari ücret zammı belli oldu