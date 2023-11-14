''Dolar kurunun durduğu yer yanlış''

Tekstil ve hazır giyimde Türkiye'nin ihracat ve üretim performansını değerlendiren TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, kurun bulunduğu yerin yanlış olduğunu söyleyerek, bu yılı geçen yıla kıyasla 2 milyar dolar eksi ihracatla kapatacaklarını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye bu yılı hazır giyim ihracatını 2 milyar dolar kayıpla kapatacak”

Türkiye'nin bu yılı hazır giyim ihracatını eksi 10'la, yani 2 milyar dolar kayıpla kapatacağını belirten Fayat, bunun çeşitli nedenleri olduğunu, ana pazarda ciddi bir talep daralması yaşandığını belirterek, "Ancak tek ve en önemli neden bu değil. Dünya hazır giyimde yüzde 15 daralırken biz yüzde 25 daraldık. Çünkü biz çok pahalıyız" dedi.

İhracak ikliminin dört-beş aydır eksi olmasının kendilerini karamsarlığa ittiğinin altını çizen Fayat, ihracatta her 1 milyar dolarlık kaybın 35 bin istihdam kaybına denk geldiğine işaret ederek, şimdiye kadar 170 bin civarında istihdamda daralma yaşandığını, yıl sonunda bunun 200 bini bulacağından endişe ettiğini dile getirdi.

Tekstil ve hazır giyim gibi gibi emek yoğun sektörlerde kur hassasiyetinin fazla olduğuna dikkat çeken Fayat, hazır giyim oyuncularının çevre ülkelere yatırıma başladığını, talebin ağırlıklı olarak Bangladeş, Vietnam, Pakistan ve Mısır'a kaydığını kaydetti.

Sektörde ciddi bir kan kaybı yaşandığının altını çizen Fayat, asgari ücretin yaklaşık iki yılda yüzde 300 arttığını, enflasyon ve kur karşısındaki artışın yüzde 155'leri bulduğunu dile getirerek, "Asgari ücretin alım gücü yüksek demiyorum. Ama kurun durduğu yer yanlış. Kurun bulunduğu nokta elimizi kolumuzu bağlıyor. Üstelik de bir süre daha baskılanacağını gözönüne alırsak, sıkıntının bir sürede daha devam edeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Sorunların gelecek yıl ilk yarıda da devam edeceğini söyleyen Fayat, tektil ve hazır giyimde toparlanmanın ancak 2024 yılının ikinci yarısında başlayacağını, tam toparlanmanın ise 2025 yılını bulacağını ifade etti.

Sektörün sermaye yetersizliği sorunu yaşadığına dikkat çeken Fayat, ek vergilerin de ayrı bir sorun olarak karşılarına çıkıtığını sözlerine ekledi.