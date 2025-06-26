Filenin Efeleri, Ukrayna'ya mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da izledi.
Filenin Efeleri, ikinci haftadaki üçüncü maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
DHA
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