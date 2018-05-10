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  2. Ekonomi
  3. 10 Mayıs 2018 15:17

Dolar o haberle düşüşe geçti

Beştepe'deki ekonomi zirvesinin ardından ekonomi bürokratları bugün yeniden bir araya gelecek. Dolar bu haberin ardından 4.24 TL'nin altını gördü.

Dolar o haberle düşüşe geçti
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Dün Beştepe'de yapılan ekonomi zirvesinden sonra, bugün ekonomi bürokratlarının tekrar bir araya geleceği bildirildi.

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre TCMB Başkanının yanı sıra SPK, BDDK ve Hazine yöneticileri de katılacak.

Toplantıda kur ve faiz başta olmak üzere teşvik ve tedbir konuları ele alınacak.

DOLARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Söz konusu haberin piyasaya yansımasıyla kurda geri çekilme hızlandı. 4.24'in altına inen dolar/TL, saat 14:26 itibariyle 4.2385 seviyesinde yer aldı.

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