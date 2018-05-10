Dolar o haberle düşüşe geçti

Dün Beştepe'de yapılan ekonomi zirvesinden sonra, bugün ekonomi bürokratlarının tekrar bir araya geleceği bildirildi.

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre TCMB Başkanının yanı sıra SPK, BDDK ve Hazine yöneticileri de katılacak.

Toplantıda kur ve faiz başta olmak üzere teşvik ve tedbir konuları ele alınacak.

DOLARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Söz konusu haberin piyasaya yansımasıyla kurda geri çekilme hızlandı. 4.24'in altına inen dolar/TL, saat 14:26 itibariyle 4.2385 seviyesinde yer aldı.