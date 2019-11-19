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  3. 19 Kasım 2019 08:28

Dolar/TL hareketlendi ! İşte günün ilk rakamları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın geçen haftaki görüşmesinin ardından yatay seyereden dolar/TL, yeni güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL hareketlendi ! İşte günün ilk rakamları
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Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah 5.73 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.36 civarında hareket ediyor. Kurların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

19 Kasım altın fiyatları da güne düşüşle başladı. Gram altın fiyatı 271 liradan, çeyrek altın satış fiyatı 445  liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.820 liradan işlem görüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’nin küresel risk iştahından pozitif etkilendiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra piyasanın gündeminde şu an için yön belirleyici bir gelişme, haber akışı yok. Türkiye piyasalarına baktığımızda hem TL hem borsa açısından son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasındaki kötü performansın ardından TL cinsi yatırım araçları önemli bir cazibe sunuyor” dedi.

Piyasada yakından izlenen Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik olarak analistler görüşmelerin dostane bir ortamda geçtiğini ve genel çerçevede olumlu olduğunu ancak S-400, yaptırımlar, Halkbank gibi konularda net mesajların verilmemesi nedeniyle görüşmelerin piyasada ilk etapta nötr bir etki yarattığını belirtiyor. Bu çerçevede piyasalar bu ana konularda ABD tarafından atılacak adımları izleyecek.

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, 12 Aralık’taki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskı da görülebilir.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi. 

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