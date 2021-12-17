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Döviz piyasasındaki hareketliliğin ardından TOBB'dan acil çağrı

Döviz piyasasındaki hareketliliğin ardından TOBB'dan acil çağrı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, döviz piyasasındaki hareketliğin birçok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyleyerek, acil önlem çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda yaşanan çalkantının ve döviz kurlarının geldiği seviyenin bir çok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" diye ekledi.

MERKEZ BANKASININ BEŞİNCİ MÜDAHALESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 17 liranın üstünü görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte beşinci kez müdahale etmiş oldu.

TCMB'nin müdahalesinin ardından değerlendirmede bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Twitter paylaşımında, "Merkez Bankası açıklaması sağlıksız fiyat oluşum nedeni ile müdahale edilmiştir, dün faiz indirirken belli değilmiydi. Önümüzü görmek istiyoruz inen faiz bankalara yansımıyor maliyetleri arttırıyor" dedi.

 

Etiketler acil çağrı döviz
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