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Dünya devinde sızıntı şoku: ''Ürünlerimizin yüzde 63'ü sağlığa zararlı''

Dünya devinde sızıntı şoku: ''Ürünlerimizin yüzde 63'ü sağlığa zararlı''

İsviçre merkezli ünlü yiyecek-içecek devi Nestle'nin şirket içi yazışmaları basına sızdı. Elde edilen belgelerde, şirketin ürünlerinin yüzde 63'ünün insan sağlığına zararlı olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek üreticisi olan Nestle, bir skandalla gündeme geldi. Şirketin ortaya çıkan belgeleri, ürünlerinin çoğunun sağlıksız olduğunu belirtti.

"BİLİNEN SAĞLIK TANIMINA UYMUYOR"
Financial Times'a göre iç yazışmalar ele geçirildi. Yazışmalarda, "Piyasadaki ana akım ürünlerin yüzde 60'ından fazlası 'bilinen sağlık tanımına' uymuyor. Ne kadar yenilersek yenileyelim, bazı kategori ve ürünlerimiz asla sağlıklı olmayacak" denildi.

Yiyecek içecek sektöründe gündeme bomba gibi düşen bu haber, son yılların en büyük deşifresi olarak nitelendiriliyor.

SADECE YÜZDE 37'Sİ SAĞLIKLI
Söz konusu sunum bu yıl üst düzey yöneticiler arasında dolaştı. Avustralya Sağlık Yıldızı Değerlendirme Sistemi'ne göre şirketin yiyecek ve içeceklerinin yalnızca yüzde 37'si 3.5'in üzerinde bir not alabildi. Bu değerlendirmeye evcil hayvan maması ve özel tıbbi beslenme ürünlerinin dahil olmadığı belirtildi.

YİYECEKLERİ 5 YILDIZ ÜZERİNDEN PUANLIYOR
Söz konusu sistem, yiyecekleri 5 yıldız üzerinden puanlıyor ve "Access to Nutrition Foundation" (Gıdaya Erişim Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından araştırmalarda kullanılıyor. Nestle, 3.5 yıldız eşiğini 'sağlığın onaylı tanımı' olarak nitelendiriyor.

Etiketler nestle insan sağlığına zararlı gıda
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