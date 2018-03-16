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  2. Ekonomi
  3. 16 Mart 2018 10:26

Ekonomi için kritik veri açıklandı !

Sanayi üretimi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Ekonomi için kritik veri açıklandı !
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TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

Söz konusu ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı

AA

sanayi üretimi , tüik
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