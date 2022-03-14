Elon Musk'tan yeni yatırım tavsiyesi

Pek çok piyasa analisti tarafından "spekülatör" olarak suçlanan Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden özellikle kripto para piyasaları için dikkat çeken yatırım tavsiyesini paylaştı.

Elon Musk, ABD’de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranlarına ilişkin Twitter’da görüşlerini paylaştı. Musk, enflasyon sürecinde fiziksel ürünlere sahip olmanın daha iyi olduğunu belirtti. Bununla birlikte kripto paralara ilişkin de önemli açıklamada bulundu.

Musk, enflasyon ortamında nasıl yatırım yapılıp, paranın değerinin nasıl korunacağına ilişkin birkaç ipucu verdi. Musk, enflasyonun yüksek seyrettiği zamanlarda Dolar yerine iyi prim yapan şirketlerde Hisse senedi, ev alımı gibi fiziksel ürünlere sahip olmanın daha iyi olduğunu söyledi. Fiziksel ürünlere sahip olunması gerektiğinin yanında Bitcoin, Ethereum veya Dogecoin’e sahip olduğunu kaydeden Musk, kripto paralarını satmayacağını da deklare etti.