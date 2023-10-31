Emekli ve asgari ücretli ne kadar zam alacak? Rakam verildi

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, zam oranıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milyonlarca emekçinin gözü yılbaşında asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi.

Asgari ücret, aralık ayında işçi, işveren ile bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve toplantıların neticesinde belli olacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

CNN Türk canlı yayınına katılan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücretle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına dair tahmini açıklayan Muhammet Bayram, çalışanlara kötü bir haber verdi.

Bayram, asgari ücrete yüzde 50'ye yakın artış beklediğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Gıda fiyatlarında artış yaşanıyor burada fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınacak önlemler önemli. Yüzde 50’ye yakın bir asgari ücret zammı bekliyorum.

"SON YAPILACAK YÜKSEK ARTIŞ OLACAKTIR"

Asgari ücrete yapılacak zam son yapılan yüksek artışlara konu olabilir. Yine bir yüksek artış bekliyorum, son yapılacak yüksek bir artıştır.

2024’ün ortasından itibaren enflasyonun düşmesini öngörüyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacaklar. Bu da yüzde 38-40'lar seviyesinde olacaktır.

Memur ve memur emeklilerimiz enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyorlar. Yüzde 9 refah payı yansıyacak ve bununla birlikte memur, memur emeklisi yüzde 50 zam alacak. Bütün meslek gruplarına yüzde 50 artış yapılacağını öngörüyoruz. Asgari ücret bu orana göre belirlenmiyor."