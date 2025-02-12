  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Güncelleme:

Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında belirlenecek.

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı. 

GÖZLER 21 ŞUBAT'TA

Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak. 

3 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞTİ

Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak. 

Etiketler emekli bayram ikramiyesi ekonomi koordinasyon kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat! Devletten alacaklı olabilirsiniz... SGK'nın bu fırsatlarını kaçırmayın! Dikkat! Devletten alacaklı olabilirsiniz... SGK'nın bu fırsatlarını kaçırmayın! WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler İktidarın da muhalefetin de söyleyemediğini Prof. Dr. İlber Ortaylı söyledi! İktidarın da muhalefetin de söyleyemediğini Prof. Dr. İlber Ortaylı söyledi! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni hakkındaki sürpriz aşk iddiası gerçek çıktı Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni hakkındaki sürpriz aşk iddiası gerçek çıktı Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı Ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten tepki çeken sözler: Milletvekilleri salonu terk etti Ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten tepki çeken sözler: Milletvekilleri salonu terk etti Kimi zaman yüzdü, kimi zaman yürüdü, İngiltere'den Rize'ye ulaştı! Kimi zaman yüzdü, kimi zaman yürüdü, İngiltere'den Rize'ye ulaştı!
Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! AK Parti'de sürpriz iddia: 3 isim geri dönmek istiyor AK Parti'de sürpriz iddia: 3 isim geri dönmek istiyor Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti! Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti! Türkiye onu Fındık Kurdu Berna olarak tanımıştı: Son hali olay oldu Türkiye onu Fındık Kurdu Berna olarak tanımıştı: Son hali olay oldu İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalardan ilk tepki ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalardan ilk tepki Türkiye'de tarihi kazı: Tam bin 800 yıl önceye gittiler! Türkiye'de tarihi kazı: Tam bin 800 yıl önceye gittiler! Siyasette en çok kazanan ve kaybeden 18 isimlik liste açıklandı: Erdoğan dibi gördü! Siyasette en çok kazanan ve kaybeden 18 isimlik liste açıklandı: Erdoğan dibi gördü! İstanbul'da camide makaslı dehşet kamerada İstanbul'da camide makaslı dehşet kamerada Ağabey cinayetinde mide bulandıran iddia Ağabey cinayetinde mide bulandıran iddia