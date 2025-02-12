Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
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Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında belirlenecek.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı.
GÖZLER 21 ŞUBAT'TA
Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.
3 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞTİ
Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak.
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