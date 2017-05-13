Bakanlık taş ocaklarını birleştiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şehir içindeki taş ocaklarının fazla ruhsat veya yakın işletmeler nedeniyle iş güvenliği ve çevre açısından risk oluşturduğunu tespit ederek ‘birleştirme’ yapmak üzere harekete geçti.

Şehir içlerinde kalan taş ocaklarının fazla ruhsat ve bitişik ya da yakın işletmelerden dolayı gün geçtikçe iş güvenliği ve çevre açısından riskler oluşturduğunu tespit eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

Torba yasaya konan maddeyle, İstanbul Cebeci başta olmak üzere şehir içlerinde birbirine yakın veya bitişik taş ocakları için birleştirme yapılacak. Şehrin içinde kalan kum, çakıl ve kırmataş ocaklarının faaliyetlerine kısıtlama getirilebilecek.

Aynı bölgede sayıları artan, birbirlerine yakın veya bitişik olan taş ocaklarının, ruhsat sınırında faaliyet yapamamaktan dolayı ocak derinliklerini artırmak zorunda kalmasının, madencilik uygulamaları açısından tehlikeli durumlara yol açması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu risklerin yanında, bölgelerindeki vatandaşlarda rahatsızlığına neden olan durum ile ilgili düzenleme hazırlanarak torba yasaya kondu.

EKONOMİK VE ÇEVRECİ

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen düzenleme ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, işletme güvenliği ve çevre hassasiyetleri göz önüne alınarak bir formül ortaya konuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ruhsat sahalarının, “maden bölgesi” adı altında birleştirilerek geniş ocak alanlarının oluşturulması ve ruhsat sınırlarında bulunan hammaddelerin ortak faaliyetler ile üretilmesine imkan sağlayacak düzenleme teklifi hazırlandı.

Maden bölgelerinin oluşturulması ile bölgede hammadde üretimi, stoklama, ürün elde edilmesi hem ekonomik ve hem de çevre uyumlu gerçekleştirilebilecek.

KISITLAMALAR GETİRİLEBİLECEK...

Bu düzenleme ile maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için öncelikle mevcut ruhsat sahiplerine bir fırsat veriliyor. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi halinde gerçekleştirilecek. Eğer birleşme gerçekleşmiyor ise yatırım bedelleri kamu tarafından ödenecek ve tek alan olarak ihale edilme imkanı sağlanacak. Düzenleme ile şehrin içinde kalan kum, çakıl ve kırmataş ocaklarının şehirleşme ve çevreye olan etkileri de dikkate alınarak valilik görüşü ile Bakanlık tarafından faaliyetlerine kısıtlama getirilebilecek.