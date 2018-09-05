Elektrik ve doğalgaza yine yeniden zam geliyor

Merkez Bankası, yayımladığı yeni raporunda enflasyonun daha da artacağını ifade etti. Yıllık enflasyonun 2.05 puan yükselerek yüzde 17.90’ı bulduğunu ve enflasyondaki enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu hatırlatan TCMB, “Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin eylülde de devam etmesi beklenmektedir” yorumu yaptı.

Enerjideki dışa bağımlılık ve kurlardaki hareketlilik nedeniyle dizginlenemez hale gelen fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına da zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası dünden itibaren benzin, motorin ve LPG’ye zam geldiğini duyurdu.

Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 kuruş olarak belirlenen zam ÖTV oranından karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Böylece yılbaşından beri benzine toplamda 10, pompaya yansımayan da dörtüncü zam yapılmış oldu. Zamlar pompaya yansımış olsaydı, benzinin fiyatı 7 lirayı aşacaktı.

Elektrik faturasından ''gizli zam'' çıktı

Tüketici açısından işin daha yakıcı olan tarafı ise hem gelen zamların bir süre sonra vergiden arındırılarak yansıtılması hem de Merkez Bankası ’nın (TCMB) enflasyonverilerinin ardından açıkladı raporda yer alan ifadeler oldu. TCMB, enflasyonun daha artacağını kabullendiği gibi enerji fiyatlarının da bugünkü seviyede tutulamayacağını kabul ettiğini gösterdi.

Enerji vurgusu

Ağustos enflasyonunda temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu bildiren Merkez, enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

TCMB, ağustosta tüketici fiyatlarının yüzde 2.30 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 2.05 puan yükselerek yüzde 17.90 olduğunu hatırlattı. Enflasyondaki yükselişte temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi. Açıklamada, gıda enflasyonunun da işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldiği belirtildi.

Zam üstüne zam ! Benzin ve motorine bir zam daha !

İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendiğini paylaşan TCMB, “Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir” değerlendirmesinde bulundu.