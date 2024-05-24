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İliç faciasında 4 kişi daha tutuklandı

İliç faciasında 4 kişi daha tutuklandı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması olayıyla ilgili bilirkişi raporu sonucunda asli kusurlu oldukları tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü Selçuk Çiftlik, operasyon şefi Fuat Yılmaz, proje koordinatörü Ömer Ardıç ve delme patlatma mühendisi Muhammed Kılıç, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.

Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Etiketler iliç facia maden
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