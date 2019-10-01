Zamlar art arda geliyor: Otogaza 27 kuruş zam

Otogazın litre satış fiyatı bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlı olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 27 kuruş zam geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında LPG'ye 27 kuruş zam geldiğini açıkladı. EPGİS yaptığı açıklamasında "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." dedi.

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 3,44 liradan 3,71 liraya, Ankara'da 3,55 liradan 3,82 liraya, İzmir'de ise 3,47 liradan 3,74 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.







