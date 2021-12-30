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Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Etiketler erdoğan türk iş heyet
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