  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti

Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti

Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti
Güncelleme:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) tanımı, ''Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler'' olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'KOBİ Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; KOBİ tanımında değişikliğe gidilerek, net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece KOBİ'ler, 'Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar Türk lirasını aşmayan işletmeler' olarak tanımlanacak. Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resim Gazete'de yayımlanan kararla, KOBİ tanımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseldi. KOBİ'lerimizi yatırım, istihdam ve finansman süreçlerinde güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) tanımı, ''Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler'' olarak değiştirildi.

DHA

text-ad
Etiketler KOBİ küçük ve orta ölçekli işletme Resmi Gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
II. Abdülhamid'in torunu ''diploma'' sessizliğini bozdu II. Abdülhamid'in torunu ''diploma'' sessizliğini bozdu Eski sevgilisini silahla vurup bıçakladı! Müdahale edenleri de yaraladı Eski sevgilisini silahla vurup bıçakladı! Müdahale edenleri de yaraladı Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti Diploma çetesi bunu da yapmış! Diploma çetesi bunu da yapmış! Bursa'da servet değerinde bir tablo ele geçirildi Bursa'da servet değerinde bir tablo ele geçirildi Üniversite öğrencisi genç kız orman yolunda ölü bulundu Üniversite öğrencisi genç kız orman yolunda ölü bulundu Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu geri döndü: İşte yeni dizisi... İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu geri döndü: İşte yeni dizisi... Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı
MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti Mağarada 12 evladımız şehit olmuştu! Soruşturma tamamlandı Mağarada 12 evladımız şehit olmuştu! Soruşturma tamamlandı Türkiye yorgunluktan bayılan market çalışanlarını konuşurken... Şoke eden karar! Türkiye yorgunluktan bayılan market çalışanlarını konuşurken... Şoke eden karar! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde uzatmalarda yıkıldı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde uzatmalarda yıkıldı Manisa'dan dünya sofralarına: Güneşte kurutulup, 34 ülkeye ihraç ediliyor Manisa'dan dünya sofralarına: Güneşte kurutulup, 34 ülkeye ihraç ediliyor 16 yaşından beri aradığı annesini mezarda buldu 16 yaşından beri aradığı annesini mezarda buldu Bungalovdaki gizli kamera rezaletini böyle savundu Bungalovdaki gizli kamera rezaletini böyle savundu İstanbul dahil 17 il için sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 17 il için sağanak yağış uyarısı Genç kadın boğazı kesilerek katledildi! Genç kadın boğazı kesilerek katledildi!