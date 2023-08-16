Eris varyantı bir ülkede daha görüldü
Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris varyantı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.
ERİS VARYANTI NEDİR?
DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı. Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde, "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.
Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
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