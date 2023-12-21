FAST ile para gönderim limiti yükseltildi

TCMB'nin FAST'la ilgili Sıkça Sorulan Sorular sayfasında yer alan bilgilere göre FAST'la bir seferde gönderebileceğiniz para limiti 50 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın web sitesinde yer alan bilgilere göre FAST sisteminde işlem başına ödemelerde üst limit 50 bin liraya yükseltildi.

TCMB'nin FAST'la ilgili Sıkça Sorulan Sorular sayfasında yer alan bilgilere göre FAST'la bir seferde gönderebileceğiniz para limiti 21 Aralık 2023 (bugün) itibariyle 50 bin liraya yükseldi.

TCMB'nin SSS sayfasında "FAST ile göndereceğim ödemenin üst limiti olacak mı?" başlığı altında yer alan açıklama şöyle:

"FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021’de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL’ye kadar işlem yapılabilmektedir."

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

FAST aracılığıyla yaptığım ödeme ne kadar sürede karşı hesaba geçer?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST’a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.

FAST Sistemi üzerinden yanlışlıkla bir hesaba transfer yaptım. İadesini nasıl sağlayabilirim?

Kolay Adresleme kullanılarak yapılan ödemelerde alıcı ad-soyad ve hesap numarası girilmeyeceğinden hesap bilgilerine ilişkin yanlışlıkların oldukça az olması beklenmektedir. Ancak yine de yanlış bir transfer gerçekleştirdiğinizde hesabınızın bulunduğu finansal kuruluş ile iletişime geçerek gerçekleştirmiş olduğunuz transferin iadesini talep edebilirsiniz.