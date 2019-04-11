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  4. 11 Nisan 2019 17:09

Bireysellerin döviz mevduatı 6 ay sonra düştü

Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü. Vatandaşlar bu sürede 173 milyon dolar satarken, 102 milyon dolar değerinde euro aldı.

Bireysellerin döviz mevduatı 6 ay sonra düştü
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Lokal bireysellerin döviz mevduatı altı ay kesintisiz her hafta arttıktan sonra yerel seçimi takip eden haftada ilk kez düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Nisan ile biten haftada yaklaşık 800 milyon dolar azalışla tarihi zirveden 181.13 milyar dolara geriledi.

İşlemciler geçen hafta bireysellerin uzun bir aradan sonra ilk kez TL talebi olduğunu belirtmişlerdi.

TCMB verilerine göre 5 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları geçen haftaki 109.25 milyar dolarlık tarihi zirveden 121 milyon dolar azalışla 109.13 milyar dolara geriledi. Öte yandan kurumların ise 678 milyon dolar azalışla 71.99 milyar dolara geriledi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 6 aylık dönemde yaklaşık 19.5 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentilerdeki bozulma nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurtiçi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.

Reuters

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