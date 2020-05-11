Emeklilere 500 TL bayram harçlığı mı dağıtılacak ?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sosyal medyada ortaya atılan '500 lira bayram harçlığı verilecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok.

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor. İddialardan sonra vatandaşların 'Bayram harçlığı ne kadar olacak?' sorusunun cevabını araştırsa da hem İçişleri Bakanlığının hem de Valiliklerin böyle bir planı yok.

Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Faruk Erdem de bu konu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Daha önce de İçişleri Bakanlığının ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı. 1000 TL sosyal yardım parasından yararlanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz, aynı şekilde kamu bankalarının 6 ay geri ödemesiz kredilerinden de yararlanabilirsiniz.

İŞTE FARUK ERDEM'İN BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU



"Hane halklarına maddi destek, aile ve çalışma bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yarrdımlar vatandaşlara ödenmiştir. İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000er liralık ödenmiştir.

3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir.

Toplamda 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira bireysel destek kredisi ödenmiştir. Bayramla ilgili olarak da emeklilere hem erken ikramiye ödemesi hem de erken maaş ödemesi yapılmaktadır. Bunun dışında bayram harçlığı ödemeleri yönündeki söylemler asılsızdır. Resmi makamlar açıklama yapmadan bu tür söylentilere aldırış etmemek gerekir."