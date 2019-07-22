Gözler Merkez Bankası'na çevrildi ! Dolar yükselecek mi ?

Piyasalar bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın iki hafta önce görevden alınmasıyla yerine gelen Murat Uysal'ın faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak indirim miktarına dair farklı görüşler var.

Yeni Başkan Uysal verdiği bir mülakatta para politikasında hareket için manevra alanı oluştuğuna işaret etmişti.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi politika faizinde 250 baz puan indirim olması yönünde...

Commerzbank Analisti Tatha Ghose yolladığı bir notta faiz indirimlerinin Temmuz'da başlayacağını, kur ve finansal istikrarda zarara yol açmayacak biçimde politika faizi % 17 veya daha altına inene dek indirimlerin devam edeğini söyledi.

Bloomberg International'a göre 2021 yılının ilk çeyreğine kadar faizin % 14.5'e inmesi bekleniyor.

Mideast Ekonomisti Ziad Davud, enflasyondaki yavaşlama ve TL'nin istikrar kazanmasının bu ay faiz indirimi için alan yarattığını belirtti.

Uzman "Ancak Çetinkaya'nın görevinden aınması daha agresif faiz indirimi beklentilerini artırdı" yorumunu yaptı.

Morgan Stanley faiz indirim beklentilerini 2 katından fazla yükselterek 250 baz puan indirim öngördü. Kurum, buna gerekçe olarak fiyat artışlarının son aylarda beklenenden iyi gerçekleşmesini ve TL'deki stabilizasyonu gösterdi. Morgan Stanley Ekonomisti Ercan Ergüzel "Değişimin en büyük nedeni de görece daha güvercin tutumda olan Uysal'ın göreve gelmesi" yorumunu yaptı.

DAHA YÜKSEK İNDİRİM BEKELEYEN DE VAR

Merkez Bankası'ndan daha agresif faizi indirimi bekleyenler de var... İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Ozaner minimum 400 baz puan indirim beklediklerini vurgulayarak "Tahvil piyasası da bunu fiyatlandırdı. Merkez Bankası Başkanı değişmeseydi de zaten faiz indirimi olacaktı, biz minimum 400 baz puanlık düşüş bekliyoruz.

Faiz tarafında bence bu fiyatlandı. Eylül ayı beklentileri önemli. Ağustos ve Eylül'de baz eektisiyle herşeyi daha iyi göreceğiz fakat Ekim Kasım'dan sonra bu dengelenecek. Eylül'de de 150 200 baz puanlık indirim olabilir. Sonrasında bence daha dikkatli olmak gerekecek.

"DOLAR 5.80'E ÇIKABİLİR"

Yabancı yatırımcılar 250 baz puan indirim bekliyor. Türkiye'de geniş beklenti aralığı var. 400 baz puan indirim olursa kurda 5.80'e doğru hızlı bir hareket olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Fed'den faiz indiriminin gelişen piyasalara olumlu etkisinin olacağını kaydeden Ozaner "Kurun çok gerileyeceğini düşünmüyorum. Bireysel yatırımcı hala dolar alıyor, bu da güvenin tam tesis edilmemesiyle ilgili. Bu 2 hafta kur için çok önemli" diye konuştu.

İş Yatırım da Uysal'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek haneli faiz vuırgusuyla 400 baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.