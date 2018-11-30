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  4. 30 Kasım 2018 11:39

Merkez Bankası'ndan kritik rapor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı: "Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler önemini koruyor!"

Merkez Bankası'ndan kritik rapor
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Raporda küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğu belirtilirken, "Yurt içi iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci devam etmiştir" denildi.

Raporda, farklı nitelikteki şokların finansal istikrara yönelik oluşturduğu risklerin para politikası adımları ve koordineli tedbirlerin etkisiyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Bankanın önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

Kredi koşullarında sıkılık devam ediyor

Kredi koşullarındaki sıkılığın aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, gelişmiş ülkelerde yaşanan para politikası normalleşme sürecinin, dış ticarette korumacı eğilimlerin, Avrupa’da İtalya ve İngiltere kaynaklı belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sıkılaşan küresel finansal koşullar, GOÜ’lere yönelen sermaye akımlarının zayıf seyretmesine, yerel para birimlerinde değer kaybına ve yurt dışı finansman maliyetlerinde artışa neden olmuştur.

Bu kapsamda, yurt dışı gelişmelerin yanı sıra, yurt içi finansal piyasalarda yaşanan oynaklıkların da etkisiyle, bankaların kredi verme iştahı zayıflamış, yavaşlayan iktisadi faaliyetin bir sonucu olarak kredi talebi de daralmıştır. Kredi koşullarındaki sıkılığın devam etmesi yurt içi iktisadi faaliyet açısından aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Öte yandan, Türk bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı ve özkaynak kârlılığı, yüksek likit varlık düzeyi ve aktif kalitesi konusundaki ihtiyatlı duruşu sayesinde risklere karşı dayanıklılığını korumaktadır"

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