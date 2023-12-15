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Fitch Ratings'ten Türk bankaları analizi

Fitch Ratings'ten Türk bankaları analizi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini bildirdi.

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankaları makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdi.

Artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.

Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

Parasal sıkılaşma süreci kredi büyümesi üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar ve yüksek lira faiz oranları göz önüne alındığında büyümenin sınırlı kalmasını bekleyen Fitch Ratings'e göre, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para toptan fonlama/özkaynak dışı ortalama payı üçüncü çeyrek sonunda oldukça istikrarlı seyretti.

Fitch'in Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türkiye'deki bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsıyor.

AA

Etiketler Fitch Ratings banka analiz
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