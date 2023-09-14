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FTX'in kripto varlıklarını satma talebi onaylandı

FTX'in kripto varlıklarını satma talebi onaylandı
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ABD İflas Mahkemesi, iflas eden kripto para borsası FTX'in kripto para varlıklarını tasfiye etmesine onay verdi.

Buna göre ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı.

Böylece, FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX'in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX'in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığa sahip olduğunu açıklamıştı.

Kripto para borsası FTX ise geçen yıl kasım ayında iflas etmişti.

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