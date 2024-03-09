Geçiş garantili 1915 Çanakkale Köprüsü için yapılan garanti ödemesi dudak uçuklattı

"Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak" denilen 1915 Çanakkale Köprüsü için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödediği geçiş garantisi ücreti dudak uçuklattı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, günlük 45 bin, yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilen köprüyü bugüne kadar kullanan araç sayısının 6,2 milyon olduğunu, geçmesi gereken araç sayısının ise 32 milyon 850 bin olması gerektiğini açıkladı.

“1915 Çanakkale Köprüsü’nden ikinci yılının sonunda geçmesi gereken araç garantisinin neredeyse sadece 5’de 1’i sağlanabildi. İktidar yap-işlet-devret projeleri için geçiş ücretlerini dolar ve Euro’ya göre belirliyor.

ABD tüketici endeksi de bu ücretlere dahil ediliyor” diyen Sarıgül TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hesaplar alt üst oldu, garanti edilen geçiş sayıları tutmuyor. Geçen yıl dönemin Ulaştırma Bakanı 2022 yılı sonu itibari ile 1 milyon 800 bin araç geçişi sağlandığını, 18 Mart 2023’te köprünün birinci yıl dönümünde bu sayının 2 milyon 200 bin araca ulaştığını açıkladı. Bu rakamlar garanti edilen 16 milyon 425 bin araç sayısının çok uzağında kaldı. Bu verilerle birlikte 2022 Mart ve 2023 Mart döneminde Hazinenin işletmeci firmaya ödediği tutarın 5 milyar 75 milyon lira. 12 aylık dönemde fatura 6 milyar 630 milyon lira ile birlikte toplam 11 milyar 705 milyona çıktı. 2022 yılında Çanakkale Köprüsünün açılışında Euro 15,5 TL idi. 2023 yılında 19,98 TL oldu ve bugüne kadar da 2 katına çıktı. Güncel kurla yaklaşık 34,81 TL olan Euro’nun köprü geçiş ücretini de 274 TL’den bugün 650 TL noktasına getirdi.