Goldman Sachs'tan Dolar kuru için yeni tahmin

Goldman Sachs, "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı son raporunda, TL'de 'carry trade' işlemlerinin uzun yıllar sonra yeniden mümkün hale gelebileceğini belirterek, Dolar/TL kurundaki yıl sonu beklentisini açıkladı.

Carry trade, yatırımcıların düşük faiz getirisi olan ülkelerin para birimleri cinsiden borçlanıp, yüksek getirili gelişmekte olan ülke para birimlerine yatırma işlemine deniyor. Bu işlemlerde, düşük faizli ülkeden borçlanarak yüksek faizli ülkeye yatırım yapılıyor ve kar elde etmek hedefleniyor.

Dolar endeksinin güçlenmesi sonrasında gelişen ülke para birimleri için carry trade cazibesi son dönemlerde azalırken, Türkiye ise carry trade dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan neredeyse hiç ilgi görmüyordu.

Ancak yeni ekonomi kurmaylarının attığı sıkılaştırma adımları piyasaya güven vererek, carry trade işlemlerinin de yeniden canlanabileceğinin düşünülmesine yol açtı.

Goldman Sachs da dün yayımladığı "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporda, risklerin devam etmesine rağmen ülkede önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylemlerin, genel ekonomik görünüme destek olduğunun altını çizdi.

Ekonomi yönetiminin yeniden pozitif reel faiz vermeye yönelik kararlılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda, bu sürecin vadeli (forward) fiyatlamalarda beklenen TL değer kaybının üzerinde getiri sağlamanın mümkün olabileceğini ve dolayısıyla TL'de carry trade'in yeniden mümkün olabileceğini gösterdiği belirtildi.

Öte yandan raporda, "%40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına gelir" denildi.

Dolar kurunda beklenti ne yönde?

Raporda vadeli işlem kontratlarının dolar/TL'nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına da dikkat çekildi.

Goldman Sachs ayrıca üç ay sonrası için dolar/TL'nin 28 ve altı ay sonrası için de 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.