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  3. 02 Şubat 2021 16:15

Hamsi avı yasağı hafifletildi

İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içinde kalan alanın hamsi avcılığına açıldığı bildirildi.

Hamsi avı yasağı hafifletildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' ifadelerine yer verildi. 

Hamsi avı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 

tarım ve orman bakanlığı , hamsi avı
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