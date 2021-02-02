Hamsi avı yasağı hafifletildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Hamsi avı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
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