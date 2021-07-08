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Hanzade Doğan babasını geçti

Hanzade Doğan babasını geçti

Hanzade Doğan'ın kurduğu "Hepsiburada" sitesinin piyasa değeri 4 milyar dolar oldu. Ha

Sözcü yazarı Ege Cansen, bugünkü yazısında "Hepsiburada’nın değeri 4 milyar dolar başlıklı yazısında Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner'in başarısını okuyucularına aktardı. 

Hepsiburada'nın piyasa değerinin 4 milyar dolara yükseldiğini aktaran Cansen, "Rivayete göre (İşit de inanma) 917 milyon dolara satılan Doğan Medya'nın değerini, fersah fersah geçmiş" dedi. 

Cansen yazısında şirketlerin piyasa değerlerini kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hepsiburada gibi bir firmanın 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması müthiş bir şeydir. Kıyas olsun diye birkaç örnek vereyim. Otosan 7; Koç Holding 5.6, BİM 4.4; Akbank 3.2, Şişecam 2,8, İş Bankası (C) 2,6, Arçelik 2,5, Sabancı Holding 2 2 milyar dolar “piyasa değeri”ne sahiptir.  Sabancı Holding 2.2 milyar dolar piyasa değerine sahiptir. Hepsiburada New York'taki “Nasdaq” teknoloji firmaları borsasında ilk kez halka açılmıştır. (IPO). Diğer bir “yerli” firmamız olan Turkcell 2001'de New York Borsası'nda (NYSE) “piyasa değeri” 8.3 milyar dolardan halka açılmıştı. Sadece 8 ay sonra Turkcell'in bu değeri 0.8 milyar dolara düşmüş, bilahare kısmen toparlanmış ve 31 Aralık 2007'de 24.3 milyar dolarla zirve yapmış, sonra tekrar inmiştir. Bugünkü piyasa değeri 4.1 milyar dolardır. Yani “Hepsiburada” ile aynı düzeydedir. İnanılması zor bir eşitlik."

Ege Cansen'in yazısının tamamı için...

Etiketler hepsiburada hanzade doğan aydın doğan hepsiburada.com
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