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Havalimanlarında yeni dönem! 6 ilde başladı

Havalimanı terminallerinin fiziki koşulları ve yolcu istatistiksel verileri dikkate alınarak 6 ilde ultraviyole ışınlarıyla sterilizasyon sağlayan cihazlar hizmete alındı.

Havalimanı terminallerinde ultraviyole (UV) ışınlarıyla sterilizasyon sağlayan cihazlar, 6 ilde uygulamaya alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı etkin önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Havalimanlarında x-ray cihazlarından geçen yolcu bagajları ve yürüyen merdiven el tutma bantlarının sterilizasyonunu sağlayan cihazların kullanımına başlandı. TÜBİTAK'ın Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen cihazlar, DHMİ tarafından işletilen havalimanı terminallerinin fiziki koşulları ve yolcu istatistiksel verileri dikkate alınarak, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Çanakkale ve Trabzon'da hizmete alındı. Bu havalimanlarında, 20 tünel tipi ve 27 yürüyen merdiven-bant ultraviyole sterilizasyon cihazı kuruldu.

Salgınla mücadele açısından uluslararası havalimanlarındaki ilk uygulamalardan biri olan sistemi oluşturan cihazların testleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı.

AA

Etiketler havalimanı ultraviyole
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