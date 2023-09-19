Hazine enflasyona endeksle 7,6 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde enflasyona endeksli tahvil ile 7,6 milyar TL borçlanmaya gitti.
Hazine'nin TL cinsinden 10 Yıl (3.640 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net 7 milyar 604 milyon TL satış gerçekleştirildi.
İhalede satışların nominal tutarı 5 milyar 760 milyon TL oldu. İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde eksi 2,76 olurken, reel bileşik faiz eksi yüzde 2,74 oldu.
İhalede minimum fiyat 129.473 TL, ortalama fiyat 132.029 TL seviyesinde oluştu.
Yeniden ihraç edilen tahvilin valörü 20 Eylül 2023 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesinin ise 7 Eylül 2033 tarihinde yapılacağı bildirildi.
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