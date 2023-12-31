İkinci el telefon alırken dikkat! Uzmanlar uyardı

Döviz kurundaki artış nedeniyle telefon fiyatları aldı başını gidiyor. Artan fiyatlar nedeniyle ikinci ele talep artarken, uzmanlar telefon alırken dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Sıfır telefonlarda fiyat artışı tüketiciyi ikinci ele yöneltti.

Son dönemde enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş, elektronik aletlerin etiketine de yansıdı.

Fiyat artışlarının yanı sıra taksit sınırlandırmasının da etkisiyle birlikte tüketici çareyi ikinci ele yönelmekte buldu.

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, ,ikinci el telefon pazarında yaşanan hareketlilik, tüketiciler içinse bazı riskleri beraberinde getiriyor.

Bu risklerin başında ise, uygunsuz parça kullanımı ve güvenlik geliyor.

Uzmanlar, tüketicileri dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarıyor.

Türkiye'de her yıl ortalama 11 milyon adet cep telefonu satılıyor.

Sektör temsilcileri, ikinci el cep telefonu alan vatandaşların tüm bu risklerden korunmasının en etkili ve güvenli yolunun, yenilenmiş telefon almak ve ikinci el telefon alışverişlerini lisanslı yenileme merkezlerinden yapmak olduğunu dile getiriyor.

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