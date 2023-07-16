''IMF desteği almakta fayda olabilir!''

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim IMF-Türkiye ilişkisinin masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim açıklamasında: "Rasyonel politikalara dönüş uluslararası sermeye için ilgi çekici oldu. IMF ile Türkiye’nin iyi ilişkiler tesis etmesi bu ilgiyi çok cesur yatırım kararları almaya teşvik edecektir. Avrupa Birliği Müzakerelerine dönüşün gündem olmasıyla aynı paralelde Uluslararası Para Fonu (IMF) desteği almak, özellikle yaşanan deprem felaketi kaynaklı ilave bütçe yükü sonrası ciddi faydalar sağlayabilir. IMF küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir kuruluştur. Türkiye IMF’nin 1947’den beri üyesidir ve 1961'den 2013'e kadarki süreçte, IMF'den toplam 50 milyar doların üzerinde kaynak kullanmıştır. Bugün ise en az 100 milyar dolarlık bir teminatın belki de fazlasının IMF kanalıyla temin edilebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Körfez Sermeyesi'nden beklenen fayda, kısa zamanda sağlanamazsa, ekonomi yönetimine IMF ile ilişkileri güçlendirmekte destek olmalıyız. Geçmişin bazı rahatsız edici uygulamalarının Cumhurbaşkanımızın fark yaratmış duruşunun olumlu etkileriyle, ülkemiz lehine dengelenerek, kabul görecek yeni bir tarz ilişki tesis edeceğine inanıyorum.” diyen Ali Serim orta vadede ekonominin toparlanma trendine gireceğini ifade etti.