IMF'den kripto para raporu: Resmi para birimi...

IMF yayınladığı raporda kripto varlıklara resmi para birimi veya yasal ihale statüsü verilmemesi gerektiğini savundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), sıkı düzenlemelere duyulan ihtiyacı gerekçe göstererek, şiddetle kripto para birimlerine resmi para birimi veya yasal para birimi statüsü verilmemesini tavsiye etti.

Bu ay yayıölanan bir raporda IMF, hem özel hukuk hem de mali hukuk yönlerini ele alacak kapsamlı bir yasal temelin, kripto para birimini etkin bir şekilde düzenlemek için gerekli olduğunu savundu.

Kripto ticaret platformu FTX ve sabit kripto para Terra Luna'nın geçen yılki başarısızlıklarının, yatırımcıları korumak ve kötüye kullanımı önlemek için net politikalar oluşturmanın aciliyetini vurguladığını söyledi.

Açıklamada şu mesajlar yer aldı:

“Endüstrinin son zamanlardaki zorluklarına rağmen, yatırımcı iyimserliği, Bitcoin'in bu yıl neredeyse ikiye katlanmasının da gösterdiği gibi, periyodik olarak yeniden canlanmaya devam ediyor. Sağlam önlemler olmaksızın, artan dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma riski, yatırımcıların beklenen getirilerini olumsuz etkileyebilir.

IMF, bazı politika yapıcıların tüketicileri korumak ve finansal bütünlüğü sağlamak için gerekli adımları atmasına rağmen, kriptonun daha geniş etkilerini dikkate almanın da aynı derecede önemli olduğuna dikkat çekti. Bu tür varlıkların, özellikle sabit para birimleri cinsinden sabit para birimlerinin potansiyel olarak resmi para birimlerinin yerini alabileceği ve ülkelerin para ve maliye politikalarını önemli ölçüde etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Raporda, "Bu, özellikle gelişmekte olan pazarlar ve gelişmekte olan ekonomiler için geçerlidir ve kriptoya kapsamlı, tutarlı ve koordineli bir politika yaklaşımına duyulan ihtiyacın altını çizer." denildi.

Egemen para birimlerinin ikamesine karşı savunmanın güvenilir yerel kurumların sürdürülmesi olduğunu iddia ederek önemli politika tavsiyeleri yayınlayan fon “Şeffaf, tutarlı ve tutarlı para politikası çerçeveleri, kripto varlıklarının yarattığı zorluklara etkili bir yanıt vermek için çok önemlidir” diye yazdı.

Rapora göre, politika yapıcılar, istikrarı sağlamak ve olası kesintileri en aza indirmek için kripto para birimini mevcut rejimlere ve sermaye akışlarını yöneten kurallara entegre etmelidir.

IMF, “Son olarak, vergi politikaları kripto varlıkların net bir şekilde ele alınmasını sağlamalı ve yöneticiler uyum çabalarını güçlendirmelidir. Katma değer vergileri veya gelir veya servet üzerindeki vergiler dahil olmak üzere kripto paranın vergi muamelesini açıklığa kavuşturmak için özel düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.

IMF, kapsamlı bir yaklaşımı benimseyerek ve bu tavsiyeleri uygulayarak, politika yapıcıların parasal egemenliği, yatırımcı çıkarlarını koruyabileceğini ve dijital çağda finansal istikrarı destekleyebileceğini belirtti.

Geçen yıl, sektördeki iflaslar nedeniyle kripto pazarından yaklaşık 1,4 trilyon dolar silindi. Krize, iflas ettiği sırada dünyanın en büyük ikinci kripto borsası olan FTX'in çökmesi neden oldu.