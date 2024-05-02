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IMF'den Türkiye yorumu: ''TCMB doğru yolda''

IMF'den Türkiye yorumu: ''TCMB doğru yolda''
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin doğru adımlar attığını belirterek, ''Merkez bankası para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat etti'' yorumunda bulundu.

"Bir yıl önce bana “Türkiye'de faizler bir yılda yüzde 50 olur mu?” diye sorsaydınız muhtemelen bunun pek mümkün olmadığını söylerdim. TCMB faiz oranlarını bu kadar artırdığı, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi basitleştirdiği için büyük övgüyü hak ediyor."

Bu sözler IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh'tan geldi. Ekonomi gazetesine konuşan Walsh, yıl sonu enflasyon tahminlerinin TCMB'nin biraz üzerinde olduğunu, ancak enflasyonun bu yılın ikinci yarısında düşeceği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Sürecin karmaşık olduğunu belirten Walsh, atılan adımların etkisini görmenin biraz zaman alacağını ifade etti.

"REFORMLAR İYİ VE DOĞRU YÖNDE"

James Walsh Bahar Toplantıları’nda Türkiye'ye ilgi duyan birçok yatırımcıyla konuştuklarını söyledi. Walsh “Duyduğum mesaj şuydu: Reformlar iyi ve doğru yönde gidiyor” dedi

Walsh, reformlar devam ettikçe fiyatlandırmaların daha da netleşeceğini ve muhtemelen daha fazla yatırımcının geleceğini de kaydetti..

IMF Türkiye Masası Şefi, toplantılar sırasında bir IMF programının konuşulmadığını belirterek, herhangi bir kredi talebine ilişkin hiç bir işaret almadıklarının altını çizdi

Etiketler imf türkiye Merkez Bankası para politikası
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