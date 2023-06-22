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İngiltere Merkez Bankası'ndan da faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası'ndan da faiz artırımı
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5’e yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5’e yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası'nın faizi bugün 25 baz puan artırması ve 50 baz puan artırıma kapıyı koşullu aralaması bekleniyordu. 

Açıklanan son rakamlar, İngiliz enflasyonunun mayıs ayına kadar olan dönemde beklenmedik bir şekilde yüzde 8,7'de sabit kaldığını, yüzde 8,4'e mütevazı bir düşüş tahminlerine meydan okuduğunu ve merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin önemli ölçüde üzerinde kaldığını ortaya koydu.

Etiketler İngiltere Merkez Bankası İngiltere Merkez Bankası tcmb
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