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İstanbul'da doğurganlık oranında büyük düşüş

İstanbul'da doğurganlık oranında büyük düşüş
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2023 yılında İstanbul'da yeni doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9, 10 yıl öncesine göre de yüzde 31 oranında düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurttaşlara her fırsatta yaptığı "en az üç çocuk" çağrısı karşılık bulmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de nüfus geçen yıla göre arttı ancak bununla birlikte artış hızı düştü.

Verilere göre, doğurganlık hızıyla ilgili veriler, son 20 yılın en düşük seviyelerini gördü. TÜİK'in verileri İstanbul’da yaşanan demografik değişimi de gözler önüne serdi.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aktardığına göre İstanbul’da yeni doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9, 10 yıl önceye göre yüzde 31 düştü. Buna göre, eğer 10 yıl önce nüfus bugünkü kadar olsaydı, yenidoğan bebek sayısı %40 civarı düşmüş olacaktı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında yüzde 1,1 (binde) ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük nüfus artış hızı gerçekleşti. İstanbul’da 2013’te 30,9 olan ortanca yaş 2023’te 34 oldu.

İstanbul’un 65 yaş üstü nüfusunun toplam nüfusa oranı %10,2’ya ulaştı. İPA değerlendirmesinde veriler için "Birinci gündem maddesi geçim derdi olan ve son yıllarda reel geliri sürekli düşen İstanbullular özellikle barınma krizinin yoğun yaşandığı şehir merkezinden ayrılıyor" denildi. 

Etiketler istanbul nüfus türkiye doğurganlık hızı istanbul planlama ajansı
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