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İstanbul'da yaşamanın maliyeti hesaplandı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti hesaplandı
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İstanbul Planlama Ajansı'nın hesaplamasına göre, megakentte dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 45 bin 956 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, ekim ayı yaşam maliyeti araştırmasını yayımladı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 arttı. 

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45 bin 956 lira olarak hesaplandı. 

EN BÜYÜK ARTIŞ ZEYTİNYAĞINDA 

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışı zeytinyağında yaşandı. Zeytinyağı fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 145,8 artış gösterdi.

Fiyatı en çok artan diğer kalem ise temizlik ürünleri oldu. Temizlik ürünlerindeki artış ise  yüzde 120,47 olarak kayıtlara girdi.

Etiketler istanbul planlama ajansı yaşam maliyeti
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