Karayollarına ödenek yetişmiyor! Müteahhitlere 10 milyar TL'lik ödeme

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, söz konusu ödeneğin bu ay sonunda ya da ekim ayının başında serbest bırakılması bekleniyor. Karayolları’nın yılbaşı ödeneği de dahil 2020 yılını 20-21 milyar TL ile kapatması hedefleniyor.

Son 18 yılda “duble yol” ağı yaklaşık 21 bin kilometreye ulaştı, toplam, “bölünmüş yol” uzunluğu da 28 bin kilometreyi buldu. Türkiye’nin, otoyol uzunluğu ise 3 bin kilometre düzeyinde bulunuyor.

2020 yılı başında 7 milyar 600 milyon TL ödenek ayrılan Karayolları’nın, yılı 20-21 milyar TL’lik ödenekle kapatması hedefleniyor.

Müteahhitlere 10 milyar TL’lik ödeme

Karayolları’nın, yaz mevsimine girerken, müteahhitlere 10 milyar TL dolayında borcu bulunuyordu. Bunun, yaklaşık 5 milyar TL’lik bölümü, 2019 yılından kalan borçtan oluşuyordu. Karayolları’na, önce 2 milyar TL, ardından da haziran ayının ilk yarısında 5 milyar TL’lik ödenek aktarıldı. Genel Müdürlük, müteahhitlere kısa sayılabilecek bir dönem içinde toplam 7 milyar TL ödeme yaptı. İzleyen günlerde 2.5 milyar TL’lik bir ödenek daha aktarıldı.

Sektör kaynakları, Karayolları’nın belli aralıklarla ödeme yaptığını belirterek, “Halen, 10 milyar TL’yi aşkın bir tutarda alacak söz konusu. Şantiyelerde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.