Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı.

Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı. Reuters haber ajansının, Katar devlet haber ajansından aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.