Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanıt: Hazırlığınızı yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın programında konuşma yapan çiftçilere verilen tarımsal desteklerle ilgili açıklamasına yanıt gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün İzmir Ödemiş'te çiftçilerle buluşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında üretici kadınlar tek tek kürsüye çıkarak, yaşadıkları sorunları sıralamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığından sahneye çıkıp konuşan üretici kadınlarla ilgili açıklama gelmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Bakanlığın açıklamasına sert tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan açıklamada, programda söz alan çiftçilere verilen tarımsal destekler sıralandı.

Bakanlıktan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına katılan çiftçilerin iddialarına yönelik yapılan açıklamada, birinci çiftçinin toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilerek "Birinci konuşmacının bir yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son üç yıldır 4 dekar arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında ikinci çiftçinin toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı aktarılarak "İkinci konuşmacının işletmesi, 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 12 bin 761 TL, 2022 yılında ise 1442 TL olmak üzere toplam 14 bin 203 TL çiğ süt desteği almıştır. 2021 yılında 7 bin 809 TL, 2022 yılında ise 2 bin 449 TL olmak üzere toplam 9 bin 538 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Üçüncü konuşmacının ise işletmesini 2 katı büyüklüğüne çıkardığını belirterek yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2021'in 10'uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg'dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir." (DHA)

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu açıklamaya istinaden sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçi buluşmasına katılmıştı.

Üretici kadınlar tek tek kürsüye çıkarak, yaşadıkları sorunları sıralamıştı. En çok akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerindeki artıştan şikayet eden çiftçi kadınlar dert yanmıştı. Kadın çiftçiler şöyle konuştu:

"3 inekle hayvanımı başlattıktan sonra 40 ineğe kadar çıktım. Bugün geldiğim nokta, her ay 5 inek satıp diğer ineklerimin karnını doyurmak zorunda kaldım. Artık buraya geldi. Son noktadayım. Ben bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim. Niye boş kalsın? Yetiştirsem, benim milletim yese olmaz mı? Artık nasıl yaparım bilemiyorum, yeter artık! Her gün zam zam zam… Artık herkes sesini duyurmalı. Biz korkmayacağız. Yetkili yerlere seslerimizi duyuracağız. Birlik olma, dayanışma zamanı."

"HAYVANCILIK ÖLDÜ"

"Artık zarar etmiyoruz çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Kredi çektim. Kredi günü geliyor, süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. Samana senet, yeme senet, veterinere senet imzalıyorum. Senedin günü geldiği zaman ineğin altında buzağıyı alıp benim yavrumu kesime gönderiyorum… Umudumuz 2023. Eğer 2023 yoksa biz yokuz. Hayvancılık öldü."