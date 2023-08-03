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KKM hesaplarındaki toplam tutar 3,1 trilyon lirayı aştı!

KKM hesaplarındaki toplam tutar 3,1 trilyon lirayı aştı!
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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta itibarıyla 3 trilyon 132 milyar TL'ye çıktı.

KKM hesaplarında yükseliş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 28 Temmuz'la biten haftada 3 trilyon 73,9 milyar TL'den 3 trilyon 132 milyar TL'ye yükseldi.

Böylece bir haftada KKM hesaplara 58 milyar liralık giriş yapıldı.

KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.

Zorunlu karşılıklara ilişkin düzenleme sonrası haftalık artış hız kesti. 21 Temmuz haftasında artış 111 milyar lira düzeyindeydi.

Etiketler trilyon kkm hesap para
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