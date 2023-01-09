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Koç Holding'ten batarya yatırımı ortaklığı açıklaması

Koç Holding'ten batarya yatırımı ortaklığı açıklaması
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Koç Holding, Ford Motor Company ile Güney Koreli batarya üreticisi SK On'un Türkiye'de elektrik batarya yatırımı için imzaladıkları niyet mektubunun yürürlükte olduğunu açıkladı.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ford Motor Company ve SK On ortaklığıyla Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir MoU imzalandığının 14 Mart 2022'de kamuya açıklandığı anımsatıldı.

Basın-yayın organlarında, söz konusu iş birliğinden vazgeçildiği yönünde bazı haberler çıktığı belirtilen açıklamada, "Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır. Koç, Ford ve SK On arasında imzalanan münhasır olmayan MoU yürürlükte olup Ford'un Türkiye'de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmektedir." denildi.

Açıklamada, konuya ilişkin hukuki sonuç doğuran bir karar alınması halinde gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.

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