Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Halka arzda 14-15-16 Şubat’ta talep toplanacak.

Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğünün 2,52 milyar TL olması bekleniyor.

Limak Şirketler Grubu iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri 14-15-16 Şubat tarihlerinde halka arz edilecek. Pay başına satış fiyatı 16,20 lira olacak halka arzın bu yılın en büyüğü olması bekleniyor. Limak Çimento Grubu CEO’su Erkam Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Güzel ve Ebru Nur Yıldız halka arzla ilgili bilgi verdi. Çimento grubunun CEO’su Erkam Kocakerim, “Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olacak. Yaklaşık 156 milyon lot için fiyat yüzde 20 iskontoyla pay başına 16,20 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 bireysele, yüzde 30 kurumsala olacak şekilde yapılandırıldı” dedi.

SAĞLANACAK GELİR ERGANİ FABRİKASININ DEVRALINMASINDA KULLANILACAK

Nüfusu ve yüzölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun sıfır borçluluk oranıyla halka arza girdiğini belirterek, sağlanacak gelirin tamamının şirketin büyümesi stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacağını vurguladı.

SADECE KISA DEĞİL UZUN VADELİ DE HİKAYESİ VAR

Kocakerim, şunları söyledi:

“Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgenin iki büyük şehri. Aynı zamanda Türkiye’nin en genç nüfusunun yaşadığı coğrafya. Bir çimento fabrikasının doğrudan ve dolaylı yaklaşık 5 bin kişiye istihdam potansiyeli var. Ayrıca hem maalesef yaşanan depremden sonra hem de göç alması nedeniyle yapılaşma oranı yüksek. Bölgedeki çimento tüketimi ve tüketim noktalarına yakınlığı açısından fabrikaların avantajları var. Bu iki yapı birleştiğinde bölgedeki çimento üretim kapasitemiz yaklaşık 3,5 milyon tonu bulacak, bölgede pazar payını arttıracak. Başlıca yakın pazarları olan Şanlıurfa ve Adıyaman’da satış faaliyetlerinin yanı sıra, bölgedeki altyapı, yerinde dönüşüm ve yenileme projeleriyle oluşan güçlü talebi karşılayan Limak Doğu Anadolu Çimento, aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeline sahip. Sadece kısa vadede değil uzun vadede güçlü hikayesi olan bir halka arz gerçekleştiriyoruz.”

Limak Çimento’nun odağında yeşil ve dijital dönüşüm bulunduğunu ifade eden Kocakerim, “Çimento sektörü dünyada dönüşümü zor beş sektörden biri. Limak Doğu Anadolu Çimento sektörde ve bölgesinde bu alanda öncü olmaya devam edecek” dedi. Kocakerim dönüşüm faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Limak Doğu Anadolu Çimento ISO 14064-1:2018 kurumsal karbon ayak izi standardı kapsamında, sektöründe TÜRKAK Akreditasyonlu doğrulama belgesi alan ilk kuruluş unvanına sahip. Fabrika, Limak Çimento Grubu’nun CDP İklim Değişikliği ve su güvenliği programına dahil ülkemizdeki sayılı kuruluşlardan biri, bu kapsamda doğal su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması, su geri dönüşümü ve yeniden kullanımını teşvik edecek projelerin hayata geçmesi için çalışmalar yapıyor.

Şirket, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sorumlu Üretim ve Tüketim bilinciyle tüm bu süreçlere tedarik zincirinde yer alan paydaşlarını da dahil ediyor.

Enerji verimliliği çalışmalarında da öncü olan fabrika, sektörünün spesifik enerji tüketimi kategorisinde, diğer Limak Çimento Grubu fabrikaları ile ilk 4’te.

Limak Doğu Anadolu Çimento, sürekli ve dengeli büyüme yaklaşımıyla uyumlu olarak; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge faaliyetlerini de ana odağında tutuyor.

Sıfır Atık Belgesine sahip Limak Doğu Anadolu Çimento, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü inovatif çalışmalarla alternatif yakıt ve hammadde kullanımını her geçen gün artırıyor.”

İKİNCİ HALKA ARZ YOLDA

Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun grubun ilk halka arzı olduğunu vurgulayarak, yatırımcı açısından iyi bir hisse performansı gösterecek bir yatırım aracı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Güzel, önümüzdeki dönemde Limak Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketinin halka arzı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güzel, Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nın 2024’te halka arzının planlandığını bildirdi.

Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Nur Yıldız, halka arzların aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için de önem taşıdığına dikkat çekti. Limak Şirketler Grubu’nun halen ailenin ikinci kuşağı tarafından yönetildiğine değinen Yıldız, şirketin devamlılığı açısından halka arzı önemli bir aşama olarak gördüklerini kaydetti.

DHA